Järjestöt kertovat suuresta kaasuiskusta Syyriassa – Venäjä kiistää Syyrian kaasuiskun ja lupaa lähettää omia asiantuntijoitaan todistamaan tiedot vääriksi

Venäjä kiistää, että Syyrian pääkaupungin Damaskoksen lähellä olisi tehty kaasuisku. Venäjän mukaan alueelle voidaan lähettää venäläisiä asiantuntijoita osoittamaan syytökset perusteettomiksi heti, kun kapinalliset ovat menettäneet asemansa Itä-Ghoutassa.

Kapinallisalueella toimivien ryhmittymien mukaan viimeaikaisissa ilmaiskuissa on kuollut kymmeniä ihmisiä ja uhreilla on oireita, jotka viittaavat altistumiseen kloorikaasulle. Sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan ilmaiskut ovat jatkuneet tänään.

Yhdysvallat vaatii Syyrian presidentin liittolaisia vastuuseen kaasuaseiden epäillystä käytöstä. Yhdysvaltain ulkoministeriö arvostelee erityisesti Venäjää, koska se suojelee presidentti Bashar al-Assadin hallitusta eikä ole estänyt hyökkäyksiä.

Syyrian kapinallisalueilla toimivat ryhmittymät syyttävät asevoimia ilmaiskuista, joissa olisi käytetty kloorikaasua. Vahvistamattomien tietojen mukaan ilmaiskuissa on kuollut kymmeniä ihmisiä vuorokauden kuluessa Itä-Ghoutassa pääkaupunki Damaskoksen lähellä.

– Nämä tiedot, jos ne vahvistetaan, ovat kauhistuttavia ja vaativat välitöntä vastausta kansainväliseltä yhteisöltä, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Heather Nauert.

– Al-Assadin hallintoa ja sen tukijoita on pidettävä vastuuvelvollisina. Uudet hyökkäykset on estettävä.

Syyrian hallituksen mukaan tiedot kaasuiskusta ovat valhetta. Al-Assadin hallitusta on syytetty toistuvasti kemiallisten aseiden käytöstä, muun muassa sariini-iskusta vuosi sitten.

Moukarointi jatkuu

Epäillystä kaasuiskusta Douman kaupunkiin kertoo muun muassa White Helmets – Valkoiset kypärät -järjestö. Vahvistusta tiedoille ei ole saatu.

– Seitsemänkymmentä ihmistä tukehtui kuoliaaksi ja sadoilla on yhä oireita, kertoi järjestön johtaja Raed al-Saleh BBC:lle.

Järjestö kertoi aiemmin Twitterissä, että kuolonuhreja olisi ainakin 150, mutta tviitti poistettiin myöhemmin.

Myös amerikkalaistaustainen Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) -järjestö kertoo 70 ihmisen kuolleen suuressa kemiallisessa iskussa Doumassa. Järjestön mukaan sadoilla ihmisillä on muun muassa voimakkaita iho- ja silmäoireita, jotka viittaavat altistumiseen kloorikaasulle. Lisäksi osalla uhreista on tullut vaahtoa suusta.

Sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Itä-Ghoutan moukarointi jatkui sunnuntaiaamuna.

STT

