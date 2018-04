Jean-Marie Le Pen liittyi uuteen äärioikeistoryhmittymään

Ranskalaisen populistipuolueen Kansallisen rintaman perustaja Jean-Marie Le Pen, 89, on liittynyt verrattain tuntemattomaan APF-äärioikeistoryhmittymään, liike kertoi verkkosivuillaan perjantaina. Ryhmittymään kuuluvat muun muassa Saksan kansallisdemokraattinen puolue (NPF), Italian Forza Nuova ja Tshekin DSSS.

– Vallankumouksellisten muutoksien aikana toivotamme Jean-Marie Le Penin tervetulleeksi oppaaksemme ja johtajaksemme tulevissa kamppailuissa ja voitoissa, APF:n verkkosivuilla sanottiin.

Le Pen erotettiin omasta puolueestaan vuonna 2015, kun Le Penin antisemitistiset lausunnot olivat liikaa jopa hänen tyttärelleen Marinelle, joka nykyisin johtaa puoluetta.

Jean-Marie Le Pen on Euroopan parlamentin jäsen. Hän on kertonut, ettei aio asettua enää ehdolle ensi vuoden EU-vaaleissa.

STT

