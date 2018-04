Jets piti kotietunsa varmasti – Laine maalasi ja Wild suomalaisineen jyrättiin

Patrik Laine iski maalin ja syötti toisen, kun Winnipeg voitti kotonaan Minnesotan 4-1 NHL-jääkiekkoliigan pudotuspelien avauskierroksen sarjassa. Jets johtaa paras seitsemästä -sarjaa voitoin 2-0 kahden kotiottelunsa jälkeen, ja sarja jatkuu seuraavaksi kahdella ottelulla Minnesotan kotijäällä.

Runkosarjassa 44 maalia takonut Laine on osunut kummassakin pudotuspeliottelussa. Perjantai-illan maali tuli jyrisevällä one-timerilla päätöserän loppuvaiheissa ja se vei Jetsin 4-0-johtoon.

– Tämä tilanne (2-0-johto sarjassa kotipelien jälkeen) on meille paras. Mutta ei tästä helppoa tule, Wild on myös hyvä kotonaan. Meidän on pelattava parasta peliämme siellä, Laine kommentoi Winnipeg Sun -lehdelle.

Mikko Koivu sai syöttöpisteen Wildin ainoaan maaliin, joka tuli ottelun viimeisellä minuutilla.

– He saivat otteen pelistä, ja emme pystyneet vastaamaan siihen. He pistivät painetta (puolustajiimme), emmekä saaneet syöttöjä aikaan normaalilla tavalla. Tuohon on tultava muutos, Koivu harmitteli NHL:n sivustolla.

Koivu koki kovia myös kaukalossa, kun Jetsin kovaluinen puolustaja Dustin Byfuglien torppasi Wild-kapteenin rajulla tavalla. Vain hetkeä aiemmin Mikael Granlund oli saanut kokea 196-senttisen ja 120-kiloisen Byfuglienin iskun.

– Hän runnoo ympäri jäätä, ja se tuo meille niin paljon energiaa. Ja yleisö tuntuu tykkäävän siitä, joten mekin tykkäämme, Laine kehui Byfuglienia.

”Yksi parhaista tunteista urheilussa”

Perjantain suomalaissankareita oli myös Las Vegasin Erik Haula, joka päätti pitkän illan kellon näyttäessä Vegasissa 23.20. Haula naulasi 2-1-voittomaalin Los Angelesin verkkoon toisessa jatkoerässä, ja peliaikaa koko pelissä oli takana jo 95.23. Vegas johtaa sarjaa voitoin 2-0.

– Yksi parhaista tunteista urheilussa, päättää peli tuolla tavalla. Oli pitkä peli, ja on hyvin palkitsevaa saada tuollainen palkinto, Haula hehkutti seuran Twitter-tilillä.

Jori Lehterän Philadelphia avasi pudotuspelit 0-7-tappiolla puolustavalle mestarille Pittsburghille, mutta pari päivää myöhemmin nöyryytys tuli kuitatuksi. Flyers haki Penguinsin kotijäältä vakuuttavan 5-1-voiton tasoittaen sarjan 1-1:een. Lehterä kirjasi syötön viimeiseen maaliin pelin viime sekunneilla.

http://winnipegsun.com/sports/hockey/nhl/winnipeg-jets/jets-shut-down-wild-to-take-commanding-2-0-series-lead

https://www.nhl.com/news/minnesota-wild-winnipeg-jets-game-2-recap/c-297975846

https://twitter.com/GoldenKnights

STT

Kuvat: