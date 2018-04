Johaug vapautuu dopingpannastaan – ”yhtä hyvä tai parempi kuin ennen”

Puolitoista vuotta dopingpannassa kärvistellyt Norjan maastohiihtotähti Therese Johaug on jälleen vapaa kilpailemaan keskiviikosta alkaen. Johaugin valmentajan Pål Gunnar Mikkelsplassin mukaan 29-vuotias urheilija palaa laduille vahvempana kuin koskaan.

– Olisin yllättynyt, jos hän ei olisi yhtä hyvä tai parempi kuin ennen, Mikkelsplass sanoo.

– Therese on todellakin hyvin korkealla tasolla. Olen nähnyt, mitä hän on tehnyt harjoituksissa, joten olen luottavainen.

Johaug osallistuu ensi lauantaina käytävään Skarverennet-hiihtotapahtumaan, muttei kilpaluokassa.

Johaug on menettänyt kaksi kisakautta jäätyään kiinni syyskuussa 2016 dopingtestissä, joka sisälsi clostebol-nimistä anabolista steroidia.

STT

Kuvat: