Joka päivä erinomaisempi

Kunnilla on tunnuslauseita, joilla pyritään kertomaan jotain myönteistä ja houkuttelevaa paikkakunnasta. Niitä sorvataan ihan vain mainosmielessä tai sitten perusteellisen strategian laadinnan yhteydessä.

Salon uusi iskulause on ”joka päivä parempi”. Vähän niin kuin Petteri Orpon olo Hjallis Harkimon lähdön jälkeen.

Somerolla kaupungin uuden strategian nimi on ”erinomane ja notkja Somero”. Siinä ei peitellä sitä, että somerolaiset ovat joka päivä ainakin pikkuisen parempia kuin muut.

Itseironiaakin löytyy, sillä murteellinen ”erinomane” voidaan ymmärtää kahdella tavalla, joista vain toinen on myönteinen.

Ja kyllä ulkopaikkakuntalaisen kielen täytyy olla aika notkja, että se taipuu tunnuslauseen myötäiseksi.

Sanaleikeillä briljeeraavat Eurajoki, Hailuoto ja Lappajärvi: ”energistä elämää”, ”luokseen kutsuva loistokunta” ja ”meteoriittikunta – avaruuden tuntua”.

Riimittelyäkin löytyy: ”koe Kokemäki – sen joki ja väki”. Loimaa savimailla ollaan ”jyvällä tulevaisuudesta”.

Akaassa on paljon mehiläisiä, joten se on ”makee kaupunki”. Karkkila ei ole. Se on ”elämän kokoinen”.

Väkilukuaan kasvattava Lieto leuhkii, että ”täällä on kaikki”. Salokin kehuskeli aikoinaan, että mitä täältä ei saa, sitä ei tarvita.

Jotkut tunnuslauseet herättävät ihmetystä – tai kertovat yhteiskunnan muuttumisesta.

Suomen työväenpuolue julistautui sosialistiseksi ja muutti nimensä sosialidemokraattiseksi puolueeksi Forssassa vuonna 1903. Nyt Forssa on ”järkivihreä”.

Kaupunginjohtaja Lauri Inna tuli Saloon Hattulasta, joka on vähän tylsästi vain ”elämää varten”.

Salon strategialause on asiallinen, ja se katsoo eteenpäin. Vaikka asiat olisivat ihan kivasti, aina on parantamisen varaa. Kun kaikki on valmista, ei mitään ole tehtävissä.

”Joka päivä parempi” on myös paljon parempi kuin ”joka päivä hiljaisempi”.

Toki muillakin pitäjillä olisi Salolle sopivia sloganeita.

Kustavilainen ”saariston kuningaskunta” olisi pöyhkeilevä, vaikka Salo onkin virallisesti saaristo-osakunta.

Enonkosken ”liikuttavan onnellinen” sen sijaan istuisi myös urheilupaikoistaan kiitetylle kaupungille, samoin perunoistaan pollean Lemin ”pottuillaan positiivisesti”.

Salon tunnarissa on yksi henkilökohtainen ulottuvuus, joka tekee siitä erityisen mieluisan. Se muistuttaa ajatusta, jonka lausun ääneen aina, kun saan jonkun vaatimattoman kunnostustoimen suoritettua: parempi kuin aloittaessa.