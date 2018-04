Jokien jäiltä täytyy pysyä jo poissa Etelä- ja Keski-Suomessa, järvijäätkin ovat petollisia

Järvi- ja jokijäät sulavat Etelä- ja Keski-Suomessa kiihtyvää vauhtia sään lämmetessä. Suomen ympäristökeskus varoittaakin ulkona liikkujia heikoista jäistä.

Etelässä osa jokijäistä on jo lähtenyt ja jokijäät heikkenevät nopeasti myös pohjoisemmassa. Jokijäillä ei enää tule liikkua, koska virtaamat ovat kasvaneet.

Myös järvijäiden sulaminen on käynnistynyt etenkin etelässä, mutta maan keskiosissakin on jo syytä varoa yleisiä heikon jään alueita. Tällaisia ovat esimerkiksi virtapaikat, sillan aluset ja kapeikot.

Kevätjäät ovat erityisen petollisia puikkoontumisen takia. Niiden kantavuutta ei voi arvioida suoraan senttilukemien perusteella. Yöllä ja aamullakin vielä hyvin kestänyt monikymmensenttinen jää voi pettää jalkojen alta jo iltapäivällä.

Maan etelä- ja keskiosissa järvijäiden paksuus on pääosin 30-50 senttiä.

STT

Kuvat: