Jopa 87 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot luovutettiin Cambridge Analyticalle

Facebookin mukaan jopa 87 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot annettiin luvattomasti analytiikkayhtiö Cambridge Analyticalle. Aiempi arvio on ollut noin 50 miljoonaa käyttäjää.

Facebookin teknologiapomo Mike Schroepfer ilmoitti asiasta keskiviikkona julkilausumassa, jossa kerrottiin uusien yksityisyysasetusten käyttöönotosta.

Facebookin mukaan suurin osa FB-käyttäjistä, joiden tiedot on luovutettu analytiikkayhtiölle, ovat yhdysvaltalaisia.

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on lupautunut todistamaan Yhdysvaltain kongressissa yhtiön tietosuojaskandaalista. Zuckerberg saapuu edustajainhuoneen kuultavaksi 11. huhtikuuta.

Facebook on joutunut ankaran arvostelun kohteeksi, koska Cambridge Analytica käytti hyväkseen Facebookin käyttäjien tietoja.

