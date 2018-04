Juhani Tamminen: Tappara vei TPS:ää tennislukemin

Tappara eteni jääkiekkoliigassa välieristä SM-finaaleihin lyhyellä kaavalla. TPS voitti vielä runkosarjassa joukkueiden väliset kaikki neljä keskinäistä ottelua, mutta hävisi välieräkohtaamiset Tapparalle suoraan 0-4.

TPS-kasvatti Juhani Tamminen löytää syyn välieräsarjan ratkaisulle maalivahtipelistä, erikoistilanteista ja Tapparan pelaajien yksilöllisistä taidonnäytteistä.

– Tapparan molari Dominik Hrachovina voitti tällä osastolla kamppailun TPS:n veskarikaksikkoa (Oskari Setänen, Rasmus Tirronen) vastaan tennislukemin 6-0. Ylivoimapelissä Tappara teki kuusi maalia Tepsin yhtä vastaan, Tamminen erittelee.

TPS:n niska taittui kolmannessa kohtaamisessa Turussa. Kotijoukkue johti ottelua runsaat 50 minuuttia. Lopulta Tappara juhli arvokasta vierasvoittoa Sebastian Revon 15 sekuntia ennen loppua polviltaan ampumalla 2-1-osumalla.

– Tavallaan koko välieräsarja kulminoitui Revon ilmiömäiseen yksilösuoritukseen ottelussa, jossa TPS oli pelillisesti parempi, Tamminen kiteyttää.

Runkosarjan ottelutuloksille ei pudotuspeleissä kannata laittaa liikaa painoa.

– Perussarja on pitkä kuin nälkävuosi. Siinä voimasuhteet heittelevät terveystilanteen takia. Lisäksi joukkueet silloin vasta opettelevat pelaamaan toisiaan vastaan, Tamminen näkee.

Mansesta maailmantähdiksi



Tappara ylsi loppuotteluihin kuudennen kerran peräkkäin. Se on Liigan kaikkien aikojen ennätys. TPS pelasi finaaleissa viisi kertaa peräkkäin vuosina 1993-97.

Tapparan 2010-luvun menestys ei ole sattumaa.

– Se on helvetin hyvä kiekko-organisaatio. Tappara on luonut joukkueen rakentamisessa ja päivittäisessä valmentamisessa oman linjansa ja uskoo siihen, Tamminen sanoo.

– Myös paikalliskilpailija Ilveksen pitkäaikainen alennustila on auttanut Tapparaa,

Tapparan kädenjälki näkyy NHL:ää myöten. Tamperelaisseuran kasvatit Aleksander Barkov ja Patrik Laine pelasivat mainion kauden NHL:n runkosarjassa.

– Varmasti jotain Tapparan junioripuolella on tehty oikein. Ei tuollaisia maailmantähtiä Tapparasta ihan hirveästi ole tullut, tuumii maailmanmestari Janne Ojanen, joka pelasi aikoinaan Tapparassa 20 kautta kotimaisessa liigassa.

