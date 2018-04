Jungnerin ja Harkimon liike julkistetaan huomenna Ylen Ykkösaamussa – monet projektiin yhdistetyistä kiistävät osallistumisen

Mikael Jungnerin ja Harry ”Hjallis” Harkimon Liike Nyt julkistetaan Ylen mukaan lauantaina, kun he ovat Ylen Ykkösaamun haastateltavina. Kansanedustaja Harkimo on kello 10.05 alkavan ohjelman vieraana ja viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Jungner on ohjelmassa haastateltavana.

Jungner sanoo STT:lle, että liikkeen ympärillä oleviin kysymyksiin vastataan lauantaina.

Harkimo kertoi eilen eroavansa kokoomuksesta. Jungner on eronnut aiemmin SDP:stä.

Liikkeeseen yhdistetyistä nimistä Risto E.J. Penttilä sanoo STT:lle, että hän ei aio lähteä Harkimoon ja Jungneriin yhdistetyn liikkeen listoille tai ehdokkaaksi. Nuorsuomalaisten riveissä 1990-luvulla yhden kauden kansanedustajana istunut Penttilä toimii Nordic West Office -konsulttiyhtiön toimitusjohtajana. Myös lukuisat muut liikkeeseen yhdistetyt nimet ovat kieltäneet olevansa millään tavalla mukana.

Soininvaaraa ei kysytty

Viime vuonna kuntavaalien jälkeen vihreiden pitkän linjan vaikuttaja Osmo Soininvaara pohti blogissaan uuden urbaanin markkinaliberaalin puolueen syntymistä. Hän arvioi silloin vielä SDP:n ehdokkaana olleen Jungnerin olevan väärässä puolueessa. Jungner sai 379 ääntä, joten hän ei päässyt lähellekään Helsingin valtuustoa.

– Periaatteessa kokoomuksella on koko ajan hajoamisen riski, mutta tuohon se ei hajoa, koska Harkimo ei ole johtotähti, Soininvaara sanoo nyt.

Hänen mukaansa uusi liike vaatisi kokoomuksen kansanedustajista Elina Lepomäen ja Juhana Vartiaisen kaltaisten ”modernimpien oikeistolaisten” edustajia.

– Siipi, joka voisi lähteä ei ole oikeistolainen vaan markkinahenkinen, joka voi ajaa vasemmistolaisia tavoitteita melko markkinaehtoisin keinoin. Vartiainen on hengeltään ihan selvä demari, Soininvaara arvioi.

Soininvaara on toistuvasti korostanut, että juuri urbaaneille liberaaleille ei ole täydellistä puoluetta. Hän sanoo Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren puhuttelevan tätä porukkaa, mutta samalla Vapaavuori on asettunut eri linjoille puolueensa kanssa.

– Keskustelin merkittävän kokoomusvaikuttajan kanssa, että millä puolueella olisi mahdollista kaapata urbaani liberaali porukka. Hän sanoi heidän ongelmanaan olevan maakuntaorganisaation, jossa pitää tehdä kompromisseja kaikille ja hän kysyi, että miksi vihreät yrittää saada samaa taakkaa itselleen, Soininvaara sanoo.

Hän päätteli jotakin uutta olevan tapahtumassa keskusteltuaan Lepomäen kanssa. Soininvaaran mukaan Lepomäki sanoi uuden puolueen pystyttämisen kestävän 15 vuotta, joten siihen ei kannata ryhtyä. Soininvaaran mukaan häntä itseään ei kukaan ole kysynyt uuteen liikkeeseen.

– Kaikki ymmärtävät, että 66-vuotiaana puolet elämästäni vihreissä toimineena entisenä puheenjohtajana en lähtisi siihen.

Soininvaara sanoo puolueuskollisuuden laskiessa uusille liikkeille syntyvän tilaa. Viestintätoimistoa johtavan Jungnerin motiiveja Soininvaara kuitenkin epäilee.

– Täytyy muistaa, että hän myy ammatikseen ajatuksiaan, joten tämä voi olla myös mainostemppu.

