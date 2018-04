Juniorikiekkoilijoiden bussi törmäsi rekkaan Kanadassa, 14 kuollut

Kanadassa tapahtuneessa bussiturmassa on kuollut 14 ihmistä, kertoo muun muassa kanadalainen CBC-kanava. Juniorijääkiekkoilijoiden bussi törmäsi rekkaan Saskatchewanin alueella eilisiltana viideltä paikallista aikaa.

Juniorijoukkue Humboldt Broncosissa on 24 pelaajaa, joista nuorimmat ovat 16-vuotiaita ja vanhimmat 21-vuotiaita. Turmabussissa oli 28 ihmistä.

Viranomaiset eivät kertoneet uhrien ikiä. Loukkaantuneita on myös 14, joista kolme on kriittisessä tilassa.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau on ilmaissut surunvalittelunsa uhrien omaisille.

– En pysty edes kuvittelemaan uhrien vanhempien kärsimyksiä. Ajatukseni ovat kaikkien niiden luona, joita tämä kauhea tragedia on koskettanut, Trudeau kirjoitti Twitterissä.

