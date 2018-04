Kabulin iskuissa kuoli yli 20 ihmistä, yksi uhreista AFP:n valokuvaaja

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa tehtyjen räjähdeiskujen kuolonuhrien määrä on noussut yli 20:een. Uhrien joukossa on uutistoimisto AFP:n valokuvaaja ja kolme muuta journalistia.

Lähes 30 ihmistä on lisäksi haavoittunut. Osa heistä on viranomaisten mukaan kriittisessä tilassa.

Samalla alueella Kabulin keskustassa tapahtui aamulla paikallista aikaa peräperää kaksi räjähdystä. Ensin tapahtui itsemurhaisku. Muutaman minuutin päästä seurasi toinen räjähdys, jonka kohteena sisäministeriön edustajan mukaan olivat paikalle tulleet toimittajat.

STT