Kahvila parkkiruudussa

Salon keskustan kevään uutuus on parkkiruutukahvila. Vilhonkadulla toimivassa kahvilassa on tartuttu toimeen, vuokrattu kaupungilta kaksi parkkiruutua ja nikkaroitu terassi.

Siinä, missä ennen säilytettiin tyhjää autoa, voi nyt nauttia kahvikupillisen ja kakkupalan. Keskustan viihtyisyyden kannalta on helppo valita, kumpi toiminnoista tuo enemmän elinvoiman ja elämän tunnelmaa.

Kun torikahviloista tuttu iloinen puheensorina löytää uusia saarekkeita myös keskustan ulkotilasta, kehityssuunta on oikea.

Ydinkeskustassa kaupunkitilaa on aina niukasti. Siitä kisaavat asuminen, palvelut, ihmiset ja erilaiset liikennemuodot.

Salon kaupungin keskustan kehittämissuunnitelmiin kuuluu pienimuotoista kaupunkitilan uusjakoa. Vilhonkadun on suunniteltu muuttuvan Plazasta jokirantaan asti kävelykaduksi, ja Länsirannan paikoitusaluetta on kutistettu puiston hyväksi.

Tilaa otetaan autoilta ihmisille. Kaupungin selvityksen mukaan parkkitilaa on keskustassa niin runsaasti, että se riittäisi katualueen luonteen muuttuessakin.

Onnistuessaan uudenlainen tilankäyttö tekisi keskustasta houkuttelevamman ihmisten kohtaamispaikan. Näin on käynyt esimerkiksi Turun jokirannassa, jossa katualueita on rauhoitettu autoliikenteeltä. Asioimisen ohella jokirantaan mennään ulkoilemaan ja viihtymään.

Turku on toki Saloa suurempi, mutta kesäiset torstai-illat todistavat Salostakin löytyvän keskustaan tulijoita. Tarvitaan vain vetovoimaa.

Kahden parkkiruudun kahvila on pieni mutta kiinnostava kaupunkitilakokeilu.

Syntyykö parkkipaikkojen tilapäisestä menetyksestä poru? Tuleeko parkkiruutukahvilasta suosittu? Tuoko se Vilhonkadulle uudenlaista katuelämää? Synnyttääkö parkkipaikkakahvihetki ajatuksia kävelykadun puolesta vai sitä vastaan?

On hyvä, että aktiiviset yrittäjät ovat hyödyntäneet mahdollisuuden vuokrata katutilaa. Kahden parkkiruudun kahvilakin voi antaa arvokkaita kokemuksia siitä, millaiseksi salolaiset katutilan ja etenkin Vilhonkadun mieltävät.