Kaj Turunen harkinnut loikkaa jo pidempään – päätös kaksi viikkoa sitten

Sinisistä kokoomukseen loikkaavan kansanedustaja Kaj Turusen mukaan ratkaisu on pidemmän ajan harkinnan tulos.

– Harkintani alkoi viime kesänä. Tämän vuoden helmikuussa aloin pohtia asiaa vakavammin. Olen itse ollut aloitteellinen, ja otin asian esille keskusteluissamme ystäväni, kokoomuksen varapuheenjohtaja Janne Sankelon kanssa, Turunen kertoi.

Turunen sanoi, että hän teki omalta osaltaan lopullisen päätöksen siirtymisestä kaksi viikkoa sitten. Turusen mukaan hän on lähellä kokoomuksen linjauksia etenkin yrittämiseen ja työelämän uudistamiseen liittyvissä kysymyksissä.

– Näissä asioissa olisin halunnut eteenpäinmenoa kevään kehysriihessä, mutta näiltä osin täytyi tyytyä niihin kompromissiratkaisuihin, jotka sieltä löytyivät, Turunen sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Turunen ei halunnut tarkemmin valottaa näkemyserojaan sinisten kanssa.

Turunen sanoi arvostavansa korkealle kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon neuvottelevaa ja rakentavaa johtamistapaa.

– Haluan olla siinä työssä mukana, jolla varmistetaan se, että kokoomus on seuraavalla vaalikaudella suurin puolue ja pääministeripuolue, Turunen sanoi.

Turusen mukaan sinisten alhaiset, alle kahdessa prosentissa madelleet kannatusluvut mielipidekyselyissä eivät vaikuttaneet hänen ratkaisuunsa.

Turunen johtaa nyt eduskunnan talousvaliokuntaa. Savonlinnalainen Turunen, 57, valittiin eduskuntaan Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän on istunut eduskunnassa vuodesta 2011 lähtien.

Turusen mukaan hän ei ole vielä keskustellut ehdokkuudestaan kokoomuksessa ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

Terho yllättyi ja pitää tilannetta kiusallisena

Hallituspuolue sinisten puheenjohtaja Sampo Terho sanoo, että Turusen loikkaus tuli täytenä yllätyksenä. Terho sanoo kuulleensa loikkauksesta huhuja tänään aamulla, mutta hänen mukaansa Turusen ratkaisusta tuli tieto vasta puoli tuntia ennen sen julkistusta eli aamupäivällä.

– Tilanne on erittäin, erittäin kiusallinen hallituksen ja sen sisäisen luottamuksen kannalta, Terho sanoi medialle eduskunnassa puoliltapäivin.

Terhon mukaan tällainen peli ei edistä hallituksen sisäistä luottamusta. Sinisten puheenjohtajan mukaan ”herää kysymys, miksi kokoomus keikuttaa venettä tällä hetkellä”.

– Käsitykseni on, joka on tässä juuri muodostunut, että kokoomuksessa tämä hanke on ollut jo pitkään tiedossa, ja ihmettelen todella tätä ajankohtaa.

Terho ei ottanut kantaa siihen, onko kokoomus siis kalastelemassa väkeä sinisistä. Hän kuitenkin kritisoi tapahtunutta.

– Ei tämä tietenkään, tämmöinen peli, edistä hallituksen sisäistä luottamusta vaan nakertaa sitä juuri kun luottamusta nimenomaan tarvittaisiin, Terho sanoi viitaten tuleviin tiukkoihin sote-äänestyksiin.

STT

Kuvat: