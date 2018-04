Kaj Turunen loikkaa kokoomukseen – sinisten mukaan lähtö nakertaa luottamusta hallituksen sisällä

Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho sanoo, että sinisten kansanedustajan Kaj Turusen loikkaus kokoomuksen tuli täytenä yllätyksenä. Terhon mukaan tällainen toiminta ei edistä hallituksen sisäistä luottamusta. Terhon mukaan herää kysymys, miksi kokoomus keikuttaa venettä tällä hetkellä.

Terho sanoi eduskunnassa, että hän ei ole tietoinen, miksi Turunen on päättänyt lähteä sinisistä. Terho sanoo kuulleensa loikkauksesta huhuja tänään aamulla.

Kokoomus vahvisti hetkeä aiemmin tiedotustilaisuudessa Turusen siirtyvän kokoomukseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan Turunen on hakenut kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyyttä.

Turusen mukaan ratkaisu on pidemmän ajan harkinnan tulos.

– Harkintani alkoi viime kesänä. Tämän vuoden helmikuussa aloin pohtia asiaa vakavammin. Olen itse ollut aloitteellinen ja otin asian esille keskusteluissamme ystäväni, kokoomuksen varapuheenjohtaja Janne Sankelon kanssa, Turunen sanoi.

Turunen sanoi, että hän teki omalta osaltaan lopullisen päätöksen siirtymisestä kaksi viikkoa sitten.

Jokinen vahvisti tiedotustilaisuudessa, että aloite siirtymisestä tuli Turuselta. Jokisen mukaan kokoomus linjasi jo viime kesänä silloisen hallituskumppanipuolueen perussuomalaisten hajottua, että kokoomus ei harjoita aktiivista värväämistä.

Jokinen sanoi ennen Terhon pitämää tiedotustilaisuutta uskovansa, että puolueloikka ei haittaa hallitusyhteistyötä.

– Meillä on erittäin hyvä yhteistyö ollut tässä hallituskokoonpanossa. Uskon ja toivon, että se jatkuu tämän jälkeenkin, Jokinen sanoi.

Turunen johtaa nyt eduskunnan talousvaliokuntaa. Hänet on valittu Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

