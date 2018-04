Kaksi metroa törmäsi Saksassa – yli 20 loukkaantui

Kaksi metrojunaa on törmännyt toisiinsa tunnelissa Saksan Duisburgissa. Süddeutsche Zeitungin mukaan pelastusviranomaiset ovat hoitaneet kaikkiaan 35 loukkaantunutta. Kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti.

Onnettomuuden syy on vielä epäselvä. Frankfurter Allgemeine -lehden mukaan liikennelaitos on kertonut, että toinen metrojuna törmäsi toisen perään. Onnettomuus tapahtui lähellä Auf dem Dammin asemaa vähän kolmen jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa. Pelastuslaitoksen tiedottaja kuvaili onnettomuutta ”kaikkiaan hyvin lieväksi”. Suurin osa loukkaantuneista kärsi pelastuslaitoksen mukaan lähinnä mustelmista.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung -lehden mukaan paikalle saapui noin 80 pelastustyöntekijää.

Metroliikenne onnettomuuslinjalla katkaistiin ja korvattiin busseilla turman jälkeen.

http://www.sueddeutsche.de/news/wirtschaft/verkehr-u-bahnen-stossen-in-duisburg-zusammen—35-menschen-betroffen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-180403-99-741507

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/u-bahn-unfall-in-duisburg-15524658.html

https://www.waz.de/staedte/duisburg/u-bahnen-stossen-in-duisburg-zusammen-mehr-als-20-verletzte-id213909649.html

STT

Kuvat: