Kaleva: Vihapuheilmoitusten määrä on lähes nelinkertaistunut

Vihapuhetta koskevien rikosilmoitusten määrä on kasvanut merkittävästi, kertoo Kaleva. Sen mukaan viime vuonna poliisin tietoon tuli liki 200 rikosilmoitusta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tai sen törkeästä tekomuodosta. Tämä on lehden mukaan lähes neljä kertaa edellisvuotta enemmän.

Myös uskonrauhan rikkomisesta tehdyt ilmoitukset lisääntyivät, Kaleva kertoo.

– Kyse on yleensä muslimiväestön, turvapaikanhakijoiden tai ylipäätään maahanmuuttajien panettelusta tai solvaamisesta, Helsingin poliisin rikostarkastaja Jouni Niskanen sanoo Kalevassa.

Rikosilmoitusten määrä ei suoraan tarkoita sitä, että rasismi on lisääntynyt. Kyse on Niskasen poliisin toiminnan tehostumisesta.

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/vihapuheilmoitusten-maara-kasvanut-oulun-poliisin-tutkintaan-tullut-solvaavia-facebook-kirjoituksia/791819/

STT