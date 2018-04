Kansalaisoikeustaistelija Martin Luther Kingin kuolemasta 50 vuotta – työn katkaisi salamurhaajan luoti

Tänään tulee kuluneeksi 50 vuotta yhdysvaltalaisen kansalaisoikeustaistelijan Martin Luther Kingin kuolemasta. Hän kuoli salamurhaajan luodista 4. huhtikuuta 1968 motellin parvekkeella Memphisissä. King kuoli vain 39-vuotiaana.

King kannatti väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta. Hänet muistetaan muun muassa kuuluisasta puheestaan I have a dream (Minulla on unelma), jonka hän piti vuonna 1963 Lincolnin muistomerkillä Washingtonissa järjestetyn mielenosoitusmarssin osallistujille. Puhetta oli kuuntelemassa noin 250 000 ihmistä.

Puheessaan King sanoi unelmoivansa, että hänen neljä pientä lastaan elävät jonakin päivänä valtiossa, jossa heitä ei arvioida ihonvärin vaan luonteen perusteella.

Martin Luther King syntyi tammikuussa 1929 Atlantassa Georgian osavaltiossa. Toimiessaan baptistikirkon pastorina King johti vuonna 1955 alkanutta ja vuoden kestänyttä Montgomeryn bussiboikottia. Sillä vastustettiin rotuerottelua paikallisbusseissa.

Vuonna 1963 King pidätettiin rotuerottelua vastustavien mielenosoitusten jälkeen. Vankilassa hän kirjoitti avoimen, Letter from Birmingham Jail -nimellä tunnetun kirjeen (Kirje Birminghamin vankilasta). Siinä King painotti rasismin väkivallatonta vastustamista.

Nobelin rauhanpalkinnon King sai 1964 juuri väkivallattoman vastarintansa takia.

Vuonna 1967 King tuomitsi Vietnamin sodan ja alkoi kampanjoida köyhyyttä vastaan Yhdysvalloissa.

Kingin murhasi valkoisten ylivaltaa kannattanut James Earl Ray.

King avioitui vuonna 1953 Coretta Scottin kanssa, ja he saivat kaksi tyttöä ja kaksi poikaa.

STT