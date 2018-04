Karhu pentuineen tallustelee asutuksen lähistöllä Pöytyällä

Pöytyällä Varsinais-Suomessa on havaittu karhu pentuineen asutuksen lähellä. Poliisi kehottaa Riihikosken seudun asukkaita varovaisuuteen ja varoittaa, ettei eläimiä pidä lähestyä tai häiritä.

Poliisi korostaa, että karhu voi olla ihmiselle vaarallinen erityisesti pentujaan puolustaessaan.

Toivottava ratkaisu on poliisin mukaan se, että karhuemo pentuineen hakeutuu itse pois asutuksen liepeiltä ja katoaa metsiin.

Poliisi ilmoittaa seuraavansa tilannetta.

Tieto asutuksen lähistöllä liikkuvasta karhusta on välitetty myös suurriistavirka-avun ryhmälle. Poliisi saa riistanhoitoyhdistyksiin perustettujen ryhmien jäseniltä virka-apua eläimiin liittyvien tehtävien hoitamisessa. Ryhmien jäsenet ovat kokeneita metsästäjiä.

STT

Kuvat: