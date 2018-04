Karjalainen: Venäjä tiukensi viinarajoituksia

Venäjältä saa tuoda Suomeen enää enintään viisi litraa alkoholia, kertoo sanomalehti Karjalainen. Tiedon on vahvistanut lehdelle Niiralan tullin päällikkö Erkki Multamäki, joka keskusteli asiasta venäläisen tulliviranomaisen kanssa tiistaina.

Uusi rajoitus tuli voimaan Venäjällä viikko sitten.

Aiemmin viiden litran sääntö päti vain, jos meni Suomesta Venäjälle. Multamäen mukaan sääntö on nyt voimassa Venäjän rajalla mennen tullen ja koskee kaikkien maiden kansalaisia. Sääntö on henkilökohtainen, eli esimerkiksi kaksi täysi-ikäistä saa tuoda kymmenen litraa alkoholia.

Karjalaisen mukaan venäläisen turvatarkastuksen jälkeen alkoholia voi ostaa suomalaisen kiintiön täyteen tax free -myymälästä, jos sellainen rajalla on. Suomen tullimääräysten mukaan yksi aikuinen saa tuoda Venäjältä 16 litraa olutta ja neljä litraa hiilihapotonta viiniä. Lisäksi saa tuoda joko litran väkeviä tai vaihtoehtoisesti kaksi litraa enintään 22-prosenttista alkoholia kuten kuohuviiniä, lonkeroa, siideriä tai likööriä.

Suomen määräykset ovat muuttuneet hiljattain vain siten, että alkoholia tuodakseen Venäjällä on oltava 24 tuntia aiemman 20 tunnin sijaan. 24 tunnin sääntö pätee myös tupakkaan.

