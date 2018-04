Kärpät on jäädyttänyt Tapparan ylivoimapelin

Kärppien ja Tapparan jääkiekkofinaaleissa ovat maalihanat olleet ylivoimapelissä kiinni. Se on seurausta joukkueiden viisaasta ja uhrautuvasta pelistä alivoimalla.

Kärpät teki tiistain viidennessä finaalissa ottelusarjan ensimmäiset ylivoimamaalit, kun Julius Junttila ja Miika Koivisto osuivat Tapparan pelaajan istuessa jäähyllä. 66,7 prosentin ylivoimatehokkuuskaan ei auttanut Kärppiä voittoon, vaan Tappara vei maalimässäilyn 5-4.

Päänavaus oli kuitenkin Kärpille rohkaiseva. Finaalisarjan viidestä ottelusta kolmessa on tehty vain kolme maalia. Jos ottelusarjassa palataan vähämaalisiin peleihin, ylivoiman hyödyntäminen kasvattaa voittamisen todennäköisyyttä.

Välieräsarjassa TPS:ää vastaan Tappara oli kovassa iskussa. Se teki välierien 14 maalistaan kuusi ylivoimalla. Kun Tappara voitti ensimmäisen välierän jatkoajalla 3-2, sen kaikki maalit olivat ylivoimaosumia ja ylivoimaprosentti oli 75.

Finaaleissa Kärppiä vastaan Tappara on päässyt yrittämään maalia ylivoimalla viittä sekuntia vaille 31 minuuttia – onnistumatta kertaakaan.

Tapparan tehottomuudesta ansaitsee kehut Kärppien puolustus. Toisin kuin TPS, Kärpät on järkevästi peittänyt Tapparan vaarallisten hyökkääjien Kristian Kuuselan ja Henrik Haapalan laukaisulinjat.

2014 finaaleissa tehokasta ylivoimaa

Kärpät ja Tappara selvittelevät välejään SM-finaaleissa kolmatta kertaa viiden vuoden sisään. Aiemmat ottelusarjat ovat vuosilta 2014 ja 2015.

Kevään 2014 finaalien 29 maalista 12 syntyi ylivoimalla, eli 41,4 prosenttia. Seitsemästä ottelusta vain yhdessä jäätiin ilman ylivoimamaalia.

Saman kevään ottelusarjan toinen kohtaaminen päättyi Tapparan 4-3-voittoon. Seitsemästä maalista peräti neljä syntyi ylivoimalla.

Toisessa loppuottelussa Tappara oli murentua, kuten tiistaina Oulun Raksilassa. Tappara johti 3-0, mutta Mika Pyörälän 13 sekunnin välein tekemällä kahdella ylivoimamaalilla Kärpät nousi lähelle, myöhemmin rinnallekin, mutta hävisi lopulta.

Seuraavan vuoden Kärppien ja Tapparan seitsemän finaalikohtaamisen 33 maalista enää seitsemän oli ylivoimaosumia.

