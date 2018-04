Kärppien Hakanpää ei pelaa Oulun SM-finaalissa – Tappara teki tutkintapyynnön Heshkasta

Kärppien puolustaja Jani Hakanpää ei pelaa jääkiekon viidennessä SM-finaalissa tänään Oulussa.

Läpimurtokautensa Liigassa pelannut Hakanpää loukkaantui eilen neljännen loppuottelun ensimmäisessä erässä. Hän ei pelannut enää avauserän jälkeen.

Hakanpään tilalle Kärppien kuudenneksi puolustajaksi tulee Aleksi Mäkelä, joka on toipunut omasta loukkaantumisestaan.

Tapparasta sivussa on laitahyökkääjä Sebastian Repo. Häntä rangaistiin neljännessä finaalissa polvitaklauksesta kahden minuutin jäähyllä. Revon korvaa viidennessä loppuottelussa finaaleissa pelaamatta ollut Teemu Nurmi.

Tappara on tehnyt Liigalle tutkintapyynnön Kärppien puolustajasta Shaun Heshkasta. Tämä sai neljännen finaalin päätöserässä 2+2 minuuttia väkivaltaisuudesta.

Suomen mestaruus on Kärpille katkolla tänään toisen kerran.

Kiihkeä ottelu

Mikko Kaukokarin ja Aleksi Rantalan tuomitsema neljäs loppuottelu oli finaalisarjan tähän mennessä kiihkein, eivätkä kaikki tuomiot saaneet ymmärtämystä.

Esimerkiksi Kärppien Kristian Vesalaisen toisessa erässä saama koukkaamisjäähy oli kummallinen, sillä Vesalainen oli kaatunut tilanteessa.

– Vesalaisen maila jäi Tapparan (Henrik) Haapalan kainaloon, otteluvalvoja Rami Savolainen näki perusteluksi Kärppä-hyökkääjän kaksiminuuttiselle.

Ottelusarjaa voitoin 3-1 johtavan Kärppien päävalmentaja Mikko Manner ei syyttele tuomareita.

– Et koskaan voita tai häviä ottelua kolmannen osapuolen (tuomarien) takia. Tuomiot menevät pitkässä juoksussa tasan, Manner sanoo.

STT

