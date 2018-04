Kasvuhaluja ja työpaikkoja

Salossa parhaillaan käynnissä oleva Yritysharava-kysely lupailee hyviä työllisyysuutisia.

Elinkeinoyhtiö Yrityssalo julkaisi tällä viikolla ennakkotietoja kyselyn tuloksista. Tähän mennessä on haastateltu vajaa tuhat yritystä, joiden yhteenlaskettu uusien työntekijöiden tarve on lähes kolmesataa. Noin kolmannes yrityksistä on ilmoittanut tavoittelevansa kasvua.

Rekrytointitarpeita on kaikilla toimialueilla, mutta erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja kaupan alan yrityksissä.

Myös maaliskuun työllisyysluvut kertovat positiivisesta muutoksesta.

Viime keväänä Salon työttömyysaste oli 15,0 prosenttia. Nyt se on 11,7 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee, ja lomautettuja on yhä vähemmän.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana työttömyys on laskenut vauhdikkaasti kaikissa Salon seudun kunnissa. Paimiossa hätyytellään jo täystyöllisyyttä 4,5 prosentin työttömyysasteella.

Kohentuneen työllisyystilanteen taustalla on monia tekijöitä, muun muassa talouden yleinen hyvä vire ja Varsinais-Suomen meri- ja autoteollisuuden poikkeuksellisen hyvä tilanne.

Salon kannalta vähemmän positiivinen selittäjä on poismuutto. Salo on muuttotappiokunta, jossa työvoiman määrä vähenee. Viime vuonna Salon väkiluku putosi 542 asukkaalla.

Työvoiman kysynnän elpyminen on trendi, joka tuo mukanaan paljon hyvää.

Yksilötasolla työ ja työviikkojen rytmi ovat tärkeitä arjen peruspalikoita, jotka kohottavat myös vapaa-ajan arvoa. Työ tarjoaa monille paitsi paremman elintason myös tärkeän sosiaalisen verkoston, jolla on iso arvo. Työ tuo ihmisen ulottuville myös terveyspalveluita, joiden saavuttaminen ei ole työttömällä itsestään selvää.

Kun yhä useampi ihminen on tukevammin osallisena yhteiskunnassa, hyvinvointi lisääntyy. Yhteisön tasolla se näkyy konkreettisesti esimerkiksi veropohjan laajenemisena ja kunnan parempina mahdollisuuksina toteuttaa investointeja.