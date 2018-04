Katastrofin ainekset olivat olemassa – kuuden perheen rivitalo paloi perustuksiaan myöten Tampereen Pappilassa

Kuuden perheen puurakenteinen rivitalo tuhoutui sunnuntain vastaisena yönä riehuneessa tulipalossa Tampereen Pappilassa. Raju palo tuhosi kaksikerroksisen rivitalon täysin, mutta talon asukkaat ehtivät kaikki pelastautua, eikä palo levinnyt muihin rakennuksiin.

Rikoskomisario Markku Laakso sanoi, että palo olisi voinut saada vielä pahempiakin seurauksia.

– Täytyy kyllä sanoa, että tässä oli ihan katastrofin ainekset olemassa. Tällaisenaankin ikävä tapaus, mutta onneksi meillä on kaikki ihmiset hengissä, Laakso sanoi STT:lle.

Kuusi ihmistä vietiin palon takia sairaalaan. Heidän vammojensa vakavuudesta ei ole kerrottu.

Poliisi on aloittanut syttymissyyn selvittelyn. Laakso arvioi, että selvitystyö kestää vielä kauan. Poliisi ja pelastusviranomaiset selvittävät, oliko talon rakenteissa joitakin ominaisuuksia, joiden takia palo pääsi leviämään ja tuhoamaan koko talon. Rivitalo oli rakennettu vuonna 1971.

– Rakenteelliset puutteet on yksi tutkinnan kohde, Laakso kertoi.

Palopaikkaa ei päästy vielä sunnuntaina tutkimaan vapaasti, koska rivitalon rauniot ovat vaarassa sortua. Tutkintaa jatketaan maanantaina. Paikan päällä tehtyjen havaintojen lisäksi tutkimuksissa hyödynnetään muun muassa silminnäkijöiden kertomuksia ja palosta kertyneitä videotallenteita.

Palo lähti yhden asunnon sisältä

Palo alkoi iltakymmenen vaiheilla yhdestä Hintsankatu 6:n asunnoista. Laakso kertoo, että palo syttyi yhden asunnon sisällä, mutta hän ei kertonut sen oletetusta alkuperästä.

– Tiettyjä viitteitä on, mistä se on voinut lähteä, mutta niitä pitää nyt vielä vahvistella.

Tällä haavaa poliisilla ei ole syytä epäillä, että tulipaloon liittyisi rikosta, mutta mitään syttymissyytä ei ole tässä vaiheessa suljettu pois.

Palopaikalla oli kaikkiaan 23 pelastuslaitoksen yksikköä ja lisäksi useita poliisin ja ensihoidon yksiköitä.

Kotinsa menettäneiden perheiden auttamiseksi on avattu keräys Facebookiin. Keräyksestä kertoi Aamulehti.

https://www.facebook.com/groups/1694319103993316/about/

https://www.aamulehti.fi/uutiset/pappilan-rivitalopalo-sai-auttajat-liikkeelle-somessa-kotinsa-palossa-menettaneille-kerataan-tavaraa-ja-vaatetta-200910530

STT

Kuvat: