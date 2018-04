Kauan odotetut Korisliigan pudotuspelit alkavat sunnuntaina – Vilpas jakaa katsojille 1 800 t-paitaa

Korisliigan pudotuspelit käynnistyvät Vilppaan osalta sunnuntaina Salohallissa. Ensimmäiseen puolivälieräotteluun vastaan asettuu KTP Kotkasta.

Runkosarjan voittanut Vilpas lähtee otteluun suuren ennakkosuosikkina, vaikka joukkueen kapteeni ja pelintekijä Teemu Rannikko onkin loppukauden sivussa jalkavamman vuoksi. Rannikko toimii pudotuspeleissä Vilppaan apuvalmentajana.

Vilpas varmisti runkosarjan voiton jo kuukausi sitten ja on pelannut sen jälkeen viisi enemmän tai vähemmän merkityksettömiä otteluita. Myös se on ollut jo viikkoja selvää, että puolivälierissä Vilpas kohtaa juuri KTP:n.

– Olemme valmistautuneet Kotkaa vastaan pelaamiseen jo hyvän tovin. Iso syy siihen on Kotkan erilaiset puolustusmuodot erittäin aggressiivisista prässeistä paikkapuolustuksiin. Avain meidän kannalta on pitää huolta pallosta ja luoda erinomaisia heittopaikkoja. Tällä pystymme kontrolloimaan Kotkan erinomaisia yksilöitä avoimella kentällä. Odotettavissa on erittäin vauhdikas ottelusarja, jonka voittaa se joukkue, joka pääsee paremmin pelaamaan vahvuuksillaan, Vilppaan päävalmentaja Joonas Iisalo kertoi liigan nettisivuilla.

Vilpas voitti kaikki joukkueiden kohtaamiset runkosarjassa. Niistä ei voi vetää kuitenkaan kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä kummankin joukkueen kokoonpano on elänyt koko runkosarjan ajan.

Se lienee selvää, että jos ottelusarjasta tulee korintekokilpailu, Vilpas on vahvoilla. Vilpas teki runkosarjassa peräti 95 pistettä ottelua kohden ja KTP vain 83,7. Lisäksi Vilppaan kolmosprosentti (38,4) on merkittävästi parempi kuin KTP:n (30,4).

KTP:n riveissä on kaksi Vilppaasta tuttua pelaajaa, seuran oma kasvatti Ilmari Kallio sekä viime vuoden hopeajoukkueen kapteeni Michael Pounds.

Vilpas jakaa huomisessa ottelussa katsojille yhteensä 1 800 t-paitaa. Toiseen sivukatsomoon jaetaan punaisia ja toiseen valkoisia paitoja. Vastaava paitakampanja toteutettiin viime vuoden pudotuspeleissä. Tämän vuoden kampanjaan lähti peräti 17 yhteistyökumppania.

Vilppaan toiminnanjohtajan Marko Vihiniemen mukaan avausotteluun on myyty satoja ennakkolippuja. Lisäksi runkosarjan kausikortteja on jatkettu pudotuspeleihin viime vuotista enemmän. Vihiniemi odottaakin, että illan yleisömäärä nousee yli 2000:n.

– Sunnuntai on hyvä pelipäivä. Lisäksi viimeinen kuukausi on ollut käytännössä merkityksettömiä otteluita. Uskon, että nyt porukkaa kiinnostaa, kun on taas panosta.

Korisliigan 1. puolivälierä Vilpas–KTP sunnuntaina Salohallissa kello 17.