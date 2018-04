Kavilan sillan remontti on alkanut ja se jatkuu vuoden loppuun asti. Siltaan tehdään normaali peruskorjaus.

Siltaremontin kustannusarvio on 1,5 miljoonaa euroa.

Kavilan silta on Salosta Perniöön johtavalla kantatiellä oleva silta, jonka ali kulkee junarata.