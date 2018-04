Keanne van de Kreeken Kiiruun koulun teos on kunnianosoitus luonnolle

Taiteilija Keanne van de Kreeken teos paljastettiin keskiviikkona Kiiruun koulussa. Täynnä loistavia värejä ja lukuisia yksityiskohtia oleva työ korostaa luonnon merkitystä ja ihmisen pienuutta luonnon keskellä.

Van de Kreeken työ on kolmas uuteen kouluun saatu taideteos. Koulusta löytyvät myös Antti Laitisen ja Tommi Toijan teokset.

Lukiolainen Emilia Kilpiö on tyytyväinen, että Kiiruun koulussa on satsattu taiteeseen. Kilpiön mukaan teokset tuovat tiloihin persoonallisen leiman, antavat inspiraatiota ja niitä on kiva katsella.