Kehysriihen loppukiri alkoi Kesärannassa

Eilen alkaneen kehysriihen loppuvääntö on alkanut. Kesärannan portit kävivät aamukahdeksan jälkeen, kun hallitus kokoontui etsimään ratkaisuja muun muassa työllisyyden kohentamiseen ja eriarvoistumisen pysäyttämiseen.

Riihessä odotetaan satsauksia ainakin täydennyskoulutukseen, jotta työttömät ja työpaikat saataisiin kohtaamaan toisensa paremmin. Lisäksi hallitus viilannee työttömien aktiivimallia, joka tuli voimaan vuoden alussa.

Odotettavissa on myös toimia eriarvoistumisen kitkemiseksi. Esillä on ollut muun muassa ylivelkaantuneiden aseman helpottaminen.

STT

