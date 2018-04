Kelirikko alkanut seudun teillä

Kevään kelirikko koettelee nyt seudun teitä. Sivuteillä tienpinnat ovat jo sulaneet liejuksi ja myös kuoppia on alkanut ilmaantua nopeaa tahtia.

Eniten työtä ovat teettäneet jäätyneet siltarummut, joita ely-keskukselle urakoivat ovat avanneet Salon seudulla päivittäin. YIT:n työmaapäällikkö Petri Suomi sanoo, että sulatustyötä on tehty jopa yöllä.

Pinnaltaan pehmenneille sorateille ei parhaillaan voi paljoa tehdä, mutta pahimpia kohtia korjataan.

Yksityisteillä on sama ongelma. Siellä on alkanut ilmaantua myös kuoppia sekä routareikiä.