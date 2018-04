Kelluvan ydinvoimalan hinaus Pietarista kohti Murmanskia on alkanut, kertoo Rosatom. Ydinvoimalayksikkö ei sisällä radioaktiivista ainetta Suomenlahdella kuljetettaessa.

Rosatomin mukaan ydinvoimalayksikköön ladataan ydinpolttoainetta Murmanskissa, jossa reaktori on tarkoitus käynnistää ensimmäisen kerran syksyllä.

Kelluvan ydinvoimalan määränpää on Koillis-Siperiassa sijaitseva Pevek. Hinattava alus on 144 metriä pitkä ja 30 metriä leveä.

STT

