Kemiallisten aseiden kieltojärjestö ei nimeä Salisburyn hermomyrkyn alkuperää

Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW vahvistaa brittitutkijoiden tiedot hermomyrkystä, jota käytettiin venäläisen entisen kaksoisagentin ja tämän tyttären myrkyttämiseen.

Brittitutkijoiden mukaan iskussa käytetty myrkky oli sotilastason Novitshok-hermomyrkkyä. OPCW ei nimeä myrkkyä, mutta sanoo vahvistavansa Britannian tiedot.

Brittitutkijat eivät pystyneet jäljittämään hermomyrkyn alkuperää Venäjälle. Myöskään OPCW ei kerro raportissaan myrkyn alkuperästä.

Novitshok on alun perin kehitetty entisessä Neuvostoliitossa. Länsimaat syyttävät iskusta Venäjää, joka on kiistänyt syytökset.

Julija Skripal kieltäytyi Venäjän avusta

Britanniassa myrkytetty entisen venäläisen kaksoisagentin tytärJulija Skripal kertoo kieltäytyneensä Venäjän suurlähetystön tarjoamasta avusta. Skripal ja hänen isänsä Sergei Skripal sairastuivat vakavasti hermomyrkystä maaliskuun alussa.

Skripalien myrkytys sai aikaan diplomaattisen kriisin, jossa länsimaat syyttävät Venäjää entisen kaksoisagentin murhayrityksestä ja Venäjä kiistää syytökset. Skripalit ovat Venäjän kansalaisia, ja Venäjä on vaatinut Britannialta pääsyä näiden luo.

Julija Skripal pääsi sairaalasta maanantaina, ja hänet on BBC:n mukaan viety salaiseen turvapaikkaan. Venäjän Lontoon-suurlähetystö sanoi tiistaina Twitterissä, että Venäjä katsoo Britannian siepanneen Skripalit tai vähintäänkin pakottaneen nämä eristyksiin, jos heidät siirretään salassa eikä heillä ole mahdollisuutta olla yhteydessä perheenjäseniinsä.

Julija Skripal kuitenkin kirjoittaa Lontoon poliisin kautta julkisuuteen saattamassaan tiedotteessa, että hänellä on mahdollisuus olla yhteydessä perheensä ja ystäviensä kanssa. Hän kertoo saaneensa poliisilta apua, tukea ja tietoa tapauksen tutkinnan etenemisestä.

Hän sanoo saaneensa myös tiedon Venäjän lähetystön ystävällisestä avuntarjouksesta ja siitä, kehen hän voi halutessaan ottaa lähetystössä yhteyttä. Hän ilmoittaa, ettei tällä hetkellä halua Venäjän apua mutta tietää, miten saada yhteyshenkilöihinsä yhteyden, jos muuttaa mielensä.

”Kukaan ei puhu puolestani”

Skripal korosti viestissään, että hänen tai hänen isänsä puolesta ei puhu kukaan muu kuin he itse. Venäjän lähetystö oli epäillyt tiedotteessa, että brittiviranomaiset saattaisivat puhua Skripalin suulla.

Kommentin saattoi tulkita viittaavan myös lähetystön lausuntoihin tai haastatteluihin, joita Skripalin Venäjällä asuva serkku on antanut tapauksen tiimoilta. Skripal sanoi tiedotteessaan erikseen, että hän ja hänen isänsä eivät allekirjoita serkun mielipiteitä tai väitteitä.

BBC:n mukaan serkku on sanonut muun muassa Skripalin aikovan anoa poliittista turvapaikkaa. Skripal oli myrkylle altistuessaan Britanniassa vierailulla isänsä luona, mutta hän asui Venäjällä.

Sergei Skripal on asunut Britanniassa vuodesta 2010 lähtien, jolloin Venäjä ja Britannia vaihtoivat keskenään vangitsemiaan vakoojia. Sitä ennen hän oli Venäjällä vankilassa salaisuuksien myymisestä Britannian tiedustelupalvelulle.

Toistaiseksi on epäselvää, mitä isälle ja tyttärelle pidemmällä tähtäimellä tapahtuu. BBC kertoo Julija Skripalin kirjoittavan, että hän elää nyt täysin erilaista elämää kuin se tavallinen elämä, jonka hän jätti taakseen vasta reilu kuukausi sitten.

Skripal kertoo isänsä olevan yhä vakavasti sairaana ja myöntää kärsivänsä itsekin edelleen hermomyrkyn vaikutuksista.

– Tärkeintä on, että olen turvassa ja voin ajan kuluessa paremmin, hän jatkaa.

Skripalit myrkyttänyt hermokaasu on niin vaarallista, ettei heidän aluksi uskottu heräävän koomasta koskaan.

