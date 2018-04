Kemiallisten aseiden kieltojärjestö lähettää tutkijaryhmän Syyriaan

Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW kertoo lähettävänsä tutkijaryhmän Syyrian Doumaan selvittämään epäiltyä kaasuiskua. Järjestön antaman lausunnon mukaan ryhmä on valmis lähtemään matkaan pikapuoliin.

Syyrialaiset tiedotusvälineet kertoivat aiemmin, että Syyrian hallitus on kutsunut järjestön maahan. Myös Venäjä on esittänyt tutkintaa, jossa OPCW olisi mukana.

Kymmeniä ihmisiä kuoli viikonloppuna epäilyssä kemiallisessa iskussa Doumassa. Syyrian hallitus on kiistänyt tehneensä iskun.

Erdogan uhosi iskun tekijöiden saavan maksaa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vakuuttaa, että Syyrian Itä-Ghoutan kaasuiskun tekijät joutuvat maksamaan tekonsa.

– Kiroan tämän joukkomurhan tekijät. Ketkä tämän takana ovatkin, heidät saatetaan vastuuseen, ja he joutuvat maksamaan kalliin hinnan, Erdogan uhosi puolueensa kokouksessa parlamentissa.

Erdogan ei maininnut Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia, vaikka maan ulkoministeriö ilmoittikin viikonloppuna epäilevänsä vahvasti, että Assadin hallinto on myrkkyiskun takana.

Erdogan sanoi keskustelleensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Syyrian kriisistä eilen. Keskusteluja on tarkoitus jatkaa tänään ja huomenna.

Pelastustyöntekijöiden mukaan kymmeniä siviilejä sai surmansa kloori-iskussa Doumassa Itä-Ghoutassa lauantaina.

STT

Kuvat: