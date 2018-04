Kemiallisten aseiden kieltojärjestön tarkastajat tänään Dumaan

Syyriassa Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tarkastajien on määrä päästä tänään Dumaan Itä-Ghutassa. Syyrian ja Venäjän mukaan tarkastajia ei ole voitu päästää paikalle aikaisemmin, koska heidän turvallisuuttaan ei ole voitu taata, ja muun muassa miinanraivaus on kesken.

Yhdysvaltojen mukaan Venäjä on saattanut tuhota todisteita kemiallisesta iskusta Dumasta. Venäjä on kiistänyt väitteet ja puolestaan syyttänyt länttä ilmaiskuista, jotka ovat sen mukaan hidastaneet tutkintaa.

Vajaat kaksi viikkoa sitten tehdyssä iskussa kuoli kymmeniä siviilejä.

Syyrian valtiollisen median mukaan Syyrian ilmatorjunta on ampunut alas ohjuksia, jotka saapuivat maan ilmatilaan Homsin alueella. Asiasta ei ole kerrottu tarkempia tietoja.

Syyrian sotaa seuraavan Syrian Observatory for Human rights -järjestön mukaan Homsin maakunnassa sijaitsevan Shayratin lentotukikohdan lähettyviltä on kuultu räjähdyksiä. Järjestön johtajan Rami Abdel Rahmanin mukaan ohjukset eivät osuneet lentotukikohtaan.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuka iskun takana on. Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin tiedottaja on ilmoittanut, ettei Yhdysvalloilla tai sen johtamalla liittoumalla ole meneillään operaatioita alueella.

USA iski Shayratin kentälle viime vuonna

Yhdysvallat teki noin vuosi sitten iskun Shayratin lentokentälle. Yhdysvallat uskoo, että Khan Sheikhunin tuhoisa kaasuisku tehtiin tältä kentältä. Viime vuoden huhtikuussa tehdyssä iskussa kuoli lähes 90 ihmistä.

Viime viikonloppuna Yhdysvallat, Ranska ja Britannia tekivät puolestaan täsmäiskuja sen jälkeen, kun Dumassa kerrottiin tapahtuneen epäilty kaasuisku. Kolmen maan yhdessä tekemät 105 ohjuksen iskut olivat mittakaavaltaan suurempia kuin vuodentakaiset ja kohdistuivat kolmeen kohteeseen, joita pidetään keskeisinä Syyrian kemiallisten aseiden ohjelman kannalta.

Viikko sitten maanantain vastaisena yönä Tayfurin sotilaslentokentälle tehtiin puolestaan isku. Sekä Syyria että Venäjän armeija syyttivät Israelia iskusta. Israel ei ole kieltänyt eikä myöntänyt syytöstä.

