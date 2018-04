Kemiallisten aseiden kieltojärjestön tarkkailijat eivät ole vieläkään päässeet Syyrian Dumaan

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tarkastajat eivät ole vieläkään päässeet Syyrian Dumaan, kertoo järjestön pääsihteeri Ahmet Üzümcü. Hänen mukaansa Venäjä ja Syyria ovat vedonneet turvallisuussyihin ja estäneet tarkastajien pääsyn Dumaan.

Britannia on syyttänyt Venäjää tarkastajien tahallisesta viivyttämisestä. Lisäksi Yhdysvallat epäilee, että Venäjä olisi tuhonnut tai väärentänyt todistusaineistoa Dumassa.

– Käsityksemme mukaan venäläiset ovat saattaneet käydä iskupaikalla. Olemme huolissamme siitä, että he ovat saattaneet peukaloida aineistoa pilatakseen OPCW:n yritykset toteuttaa tehokas tutkinta, Yhdysvaltojen lähettiläs Ken Ward sanoi OPCW:n kokouksessa.

Venäjä kiistää syytökset. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan moiset väitteet ovat perättömiä. Lisäksi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kiisti myös syytökset todistusaineiston peukaloimisesta. Lavrovin mukaan mitään iskua kemiallisilla aseilla ei koskaan tapahtunut ja Britannia lavasti koko asian.

Maailman terveysjärjestön mukaan yli 40 ihmistä sai surmansa Dumaan Itä-Ghutaan tehdyssä iskussa runsas viikko sitten. Länsimaat ovat syyttäneet Syyrian hallintoa kemiallisten aseiden käyttämisestä iskussa.

OPCW:n tarkastajien oli määrä päästä aloittamaan tutkimuksensa Dumassa jo eilen.

Ranska pyytää apua OPVW:lle

Ranska puolestaan vaati, että Kansainvälisen yhteisön olisi autettava OPCW:tä, jotta Syyrian salainen kemiallisten aseiden ohjelma saadaan hävitettyä.

– Me kaikki tiedämme, että Syyria on pitänyt yllä salaista aseohjelmaa vuodesta 2013. Faktat ovat olemassa, mutta he kertovat räävittömiä valheita ja kieltävät asiat absurdilla tavalla, sanoi kokoukseen osallistuva Ranskan suurlähettiläs Phillipe Lalliot.

STT

