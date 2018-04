Kemiallisten aseiden tarkastajien matka Syyriassa tyssännyt Damaskokseen

Kemiallisten aseiden kieltojärjestön OPCW:n tarkastajat eivät keskiviikkonakaan päässeet mihinkään Syyrian pääkaupungista Damaskoksesta, koska ryhmän turvallisuutta ei pystytty takamaan. Tarkastajat olivat keskiviikkona Damaskoksessa jo neljättä päivää.

YK kertoi keskiviikkona, että Dumaan Itä-Ghutaan lähetettyä YK:n turvatiimiä kohti oli tiistaina avattu tuli, ja se joutui palaamaan Damaskokseen. Ryhmän oli tarkoitus varmistaa kaksi kohdetta Dumassa tarkastajia varten.

– Tällä hetkellä meillä ei ole mitään käsitystä siitä, koska tarkastajat voisivat päästä Dumaan, OPCW:n johtaja Ahmet Üzümcü joutui myöntämään.

”Haudat ovat siellä”

Länsimaat ovat syyttäneet Syyrian hallitusta tarkastajien matkan vesittämisestä. Useiden asiantuntijoiden mukaan Dumaa hallitsevat Syyrian ja Venäjän joukot ovat mahdollisesti pyrkineet hävittämään todisteita kemiallisten aseiden käytöstä, tai sotkemaan ne niin pahoin, ettei tutkinta onnistu.

Syyrian YK-lähettilään Bashar Jaafarin mukaan Syyria on tehnyt kaiken voitavansa, jotta tarkastajat pääsisivät Dumaan, ja vastuu OPCW:n tarkastajien työn jatkumisesta on nyt YK:lla ja järjestöllä itsellään.

Pelastustöitä Dumassa hoitaneen Valkoiset kypärät -järjestön edustajan mukaan Syyrian hallinto pyrkii parhaansa mukaan hävittämään todisteet.

– Hallitus salaa todisteet. On elintärkeää, että tarkastajat pääsevät paikalle, koska kaikki todisteet löytyvät sieltä. Sinne on haudattu kaikki kemikaali-iskussa ja pommituksessa kuolleet, vakuutti järjestön edustaja Raed Saleh.

Kymmenien ihmisten uskotaan kuolleen, kun Syyrian hallituksen helikopterit pudottivat kemiallisia aseita sisältäneitä säiliöitä Dumaan vajaat kaksi viikkoa sitten.

