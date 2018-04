Kemiallisten aseiden valvojat pääsevät Syyriaan – Venäjä haluaa turvallisuusneuvoston koolle perjantaiksi

Venäjä haluaa YK:n turvallisuusneuvoston jälleen koolle käsittelemään Syyrian tilannetta perjantaina.

Venäjä haluaa turvallisuusneuvoston keskustelevan Yhdysvaltain ja sen liittolaisten Syyriaa vastaan suunnittelemista sotatoimista.

YK-suurlähettiläs Vasili Nebenzjan mukaan Venäjän tavoitteena on pysäyttää Yhdysvaltain suunnittelemat iskut, jotka voisivat pahimmillaan johtaa yhteenottoon Venäjän ja Yhdysvaltain välillä.

Länsimaiden Syyriaan kohdistuvien sotilaallisten iskujen todennäköisyys tuntui lievenevän torstaina, kun kemiallisten aseiden valvojien kerrottiin pääsevän tarkastusmatkalle Syyriaan. Myös yhdysvaltain presidentti Donald Trump on osittain vetänyt takaisin uhkauksiaan laukaista ohjusiskuja Syyriaan vastauksena epäiltyyn kemialliseen hyökkäykseen.

Kemiallisen aseiden kieltojärjestön OPCW:n asiantuntijoiden kerrottiin aloittavan lauantaina selvitystyön väitetystä myrkkykaasun käytöstä syyrialaisessa Douman kaupungissa.

Asiasta kertoivat OPCW:n edustajat ja Syyrian YK-suurlähettiläs Bashar Jaafari.

– Me mahdollistamme tarkastajien pääsyn kaikkialle minne he haluavat, myös Doumaan, jotta he voivat tarkastaa onko siellä käytetty kemiallisia aineita, Jaafari lupasi.

Myös Syyrian tärkein liittolainen Venäjä lupasi taata OPCW:n tarkastajien turvallisuuden Doumassa.

Ruotsi puolestaan ehdottaa YK:n aseistariisuntaryhmän lähettämistä Syyriaan, jotta maan kemiallisista aseista päästäisiin lopullisesti eroon.

Ruotsi esitti asiaa ennen torstaista YK:n turvallisuusneuvoston kokousta, jossa oli tarkoitus keskustella Syyrian tilanteesta. Ruotsi on yksi turvallisuusneuvoston kymmenestä vaihtuvasta jäsenmaasta.

Bolivia ehdotti turvallisuusneuvoston Syyria-kokousta keskiviikkona. Bolivia on Ruotsin tavoin yksi neuvoston vaihtuvista jäsenmaista.

Saksan Merkel: Syyria ei ole luopunut kemiallisista aseista

Saksan liittokansleri Angela Merkelin mukaan Syyrian viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että presidentti Bashar al-Assadin hallinto ei luopunut kaikista kemiallisista aseistaan vuonna 2013.

Assadin hallinto vakuutti vuonna 2013 luopuneensa kaikista kemiallisista aseistaan, mutta hallinnon on epäilty käyttäneen kemiallisia aseita tuon jälkeenkin, viimeksi viime lauantaina.

Merkelin mukaan on olemassa vahvaa todistusaineistoa sen puolesta, että Assadin hallinto käytti kemiallisia aseita lauantaina.

Merkelin mukaan Saksa ei kuitenkaan aio osallistua sotilaallisesti mahdollisiin iskuihin Syyrian hallintoa vastaan.

– Saksa ei osallistu sotilaallisesti, mutta me tarjoamme tukeamme, jos YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet etenevät asiassa diplomaattisia toimia pitemmälle, Merkel sanoi Berliinissä.

Saksa on osallistunut tiedustelu- ja tankkauslentojen muodossa kansainväliseen jihadistien vastaiseen operaatioon Syyriassa. Kaikki tätä pitemmälle etenevät sotilaalliset toimenpiteet edellyttävät Saksan liittopäivien hyväksyntää.

Ranskan Macron: Meillä on todisteita Assadin hallituksen syyllisyydestä kaasuiskuun

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kertonut televisiohaastattelussa, että maan hallituksella on todisteita Syyrian Doumassa tapahtuneesta kaasuiskusta ja siitä, että iskun tekijä on Bashar al-Assadin hallinto.

– Meillä on todisteita siitä, että kemiallisia aseita käytettiin – ainakin klooria – ja että niitä käytti Bashar al-Assadin johtama Syyrian hallinto, Macron kertoi ranskalaisen televisiokanavan TF1:n haastattelussa.

Macron kertoi Ranskan ryhtyvän vastatoimiin itselleen sopivana ajankohtana sitten. Ranskan tiedetään keskustelevan Yhdysvaltain ja Britannian kanssa toimista Syyrian hallitusta vastaan.

Trump veti takaisin ohjusiskuilla uhkailujaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti osittain takaisin uhkauksiaan laukaista ohjusiskuja Syyriaan.

– En koskaan sanonut, milloin hyökkäys Syyriaan tapahtuu. Voi olla tosi pian, voi olla, että ei niin pian ollenkaan, Trump kirjoitti pikaviestipalvelu Twitterissä.

Samassa viestissä Trump kehui oman hallintonsa toimintaa terroristijärjestö Isisin tuhoamisessa alueelta. Yhdysvaltain presidentti syytti muita maita kiittämättömyydestä.

– Yhdysvallat, minun hallintoni alla, on tehnyt mahtavaa työtä Isisin kitkemisessä alueelta. Missä on meidän kiitoskorttimme?

Trump uhkasi aiemmassa Twitter-viestissä Yhdysvaltojen hyökkäävän Syyrian hallitusta vastaan ohjusiskuilla vastauksena kaasuiskuun, jonka arvioidaan tappaneen vähintään 40 ihmistä.

