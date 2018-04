Kemiallisten aseiden vastaisen järjestön tarkastajat pääsivät Syyrian Dumaan

Kemiallisten aseiden vastaisen järjestön OPCW:n tarkastajat ovat päässeet Syyrian Dumaan, kertoo Syyrian valtiollinen uutistoimisto Sana.

Tarkastajien piti päästä aloittamaan tehtävänsä Dumassa jo toissa päivänä, mutta Syyria ja Venäjä eivät päästäneet heitä sinne turvallisuussyihin vedoten.

Maailman terveysjärjestön mukaan yli 40 ihmistä sai surmansa Dumaan Itä-Ghutaan tehdyssä iskussa runsas viikko sitten. Länsimaat ovat syyttäneet Syyrian hallintoa kemiallisten aseiden käyttämisestä iskussa.

Ranska on epäillyt, että todisteet Dumaan tehdystä kemiallisesta iskusta ehditään hävittää ennen kuin OPCW:n tarkastajat päästetään alueelle. Ranskan ulkoministeriön mukaan on ”erittäin todennäköistä”, että todisteita Venäjän ja Syyrian armeijan hallussa olevilta alueilta ehditään hävittää.

Syyrian valtiollinen media on kiistänyt tiedot yöllisestä ohjushyökkäyksestä Homsiin maan keskiosassa. Uutistoimisto Sanan mukaan kyseessä oli väärä hälytys, joka johti ilmatorjuntasireenien hälytykseen ja torjuntaohjusten ampumiseen.

Uutistoimiston mukaan hälytyksen syynä oli ”ulkomainen aggressio”, jota se ei eritellyt tarkemmin. Uutistoimisto Reutersin haastatteleman, nimettömänä pysytelleen sotilaskomentajan mukaan ohjuslaukaisu johtui Yhdysvaltojen ja Israelin voimakkaasta elektronisesta tutkahäirinnästä.

Syyrian armeijan tukikohtiin Homsissa on hyökätty kahdesti runsaan viikon sisällä. Yhdysvallat, Britannia ja Ranska tulittivat lauantaina Homsia ja Damaskoksen ympäristöä ohjuksilla, ja runsas viikko sitten lentotukikohtaan Homsissa tehtiin isku, josta Syyria ja Venäjä syyttivät Israelia. Israel ei ole sen paremmin myöntänyt kuin kiistänyt tietoja.

