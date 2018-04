Kemikaalipitoisuudet Mäntyharjun maastossa ovat nousussa – tavoitteena avata rataosuus henkilöliikenteelle viikonlopuksi

Haitta-ainepitoisuudet Mäntyharjun kemikaalionnettomuuspaikan ympäristössä ovat nousussa, kertoo Etelä-Savon ely-keskus. Tuoreimpien mittaustulosten mukaan bensiinin valmistuksessa käytettävää MTBE-kemikaalia eli metyylitertiaaributyylieetteriä on läheisissä ojavesissä sen verran, että hajukynnys ylittyy selvästi.

Alueella tullee esiintymään hajuhaittoja vielä pitkään.

Kemikaalia on ainakin Ojatauksenlammessa, Pajulammessa ja niiden välisessä ojassa. Myös Pajulammesta huomattavasti suurempaan Sarkaveteen laskevien purojen haitta-ainepitoisuuksien ennustetaan nousevan, ja pitoisuudet kohoavat myös Sarkavedessä.

Tämänhetkisen arvion mukaan päästöstä ei ole vaikutuksia läheisiin talousvesikaivoihin. Asia varmistuu seurannan yhteydessä.

MTBE:lle ei ole annettu Suomessa talousveden terveysperusteisia laatuvaatimuksia. Talousveden käytettävyyttä rajoittaakin kemikaalin aiheuttama haju ja maku. Vettä ei pidä juoda eikä käyttää pesu- tai saunavetenä, jos siinä tuntee vieraan hajun. Haju jää myös iholle.

Vesieliöille MTBE on vain lievästi myrkyllistä.

Mäntyharjun maastoon ehti valua arviolta 35 000 litraa MTBE-kemikaalia, kun venäläiseen junaletkaan kuulunut junanvaunu suistui lauantaina raiteelta ja rikkoutui.

Liikennevirasto aloitti tänään raivaustyöt onnettomuuspaikalla. Tavoitteena on, että rataosuus saadaan raivattua henkilöliikenteelle viikonlopuksi. Paikalla on myös Onnettomuustutkintakeskuksen ryhmä.

STT

