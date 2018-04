Kesänopeudet käyttöön asteittain

Kesänopeusrajoituksia alkaa ilmestyä teille pikkuhiljaa ensi maanantaista lähtien.

– Muutokset aloitetaan niillä teillä, missä ely-keskukset katsovat olosuhteiden jo sallivan korkeammat nopeusrajoitukset, kertoo liikenteenohjauksen asiantuntija Tuomas Österman Liikennevirastosta.

Vaihtuvien nopeusrajoitusten moottoriteillä kesänopeuksia on voitu käyttää jo maaliskuun alusta saakka sään salliessa.

– Tavoitteenamme on, että kesäkauden nopeusrajoitukset ovat voimassa kaikkialla Suomessa ensi viikon loppuun 14.4. mennessä, Österman jatkaa.

Poikkeuksia mahtuu joukkoon eli niillä teillä, joilla päällystevauriot vaativat välittömiä toimenpiteitä, talvirajoitukset ovat voimassa, kunnes korjaukset on tehty. Myös sellaisilla teillä, joilla ajo-olosuhteet ovat vielä kovin talviset, rajoitusten vaihtoaika siirretään todennäköisesti ensi viikon loppupuolelle.