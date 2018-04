Kesänopeudet maanteille tällä viikolla – mutta yöpakkaset voivat vielä yllättää

Talviajan nopeusrajoitusten poistaminen Suomen teillä alkaa tänään. Moottoriteillä kesänopeuksia on tosin voitu käyttää kelin niin salliessa jo maaliskuun alusta.

Liikenneviraston mukaan on tavoitteena, että kesäkauden nopeusrajoitukset ovat voimassa koko Suomessa tämän viikon loppuun mennessä.

Poikkeuksia ovat tiet, jotka vaativat välittömiä korjauksia. Myös teillä, joilla ajo-olosuhteet ovat kovin talviset, nopeusrajoitusten muutosta saatetaan lykätä.

Kuljettajien on lisäksi syytä huomata, että oikukkaan kevätsään takia turvallinen ajo voi edellyttää huomattavasti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallisi. Yölämpötilat laskevat vielä usein pakkasen puolelle, jolloin edellispäivän sulamis- ja sadevedet voivat jäätää tienpinnat. Erityisesti yöllä ja aikaisin aamulla tienpinnat saattavat olla liukkaita.

