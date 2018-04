Keski-Suomen liikenneturmassa kolme kuolonuhria – tie poikki

Keski-Suomessa Konnevedellä sattuneen liikenneturman seurauksena on kuollut kolmas ihminen, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan noin 50-vuotias mies kuoli ambulanssiin. Turmassa kuolivat myös 50-vuotias mies ja teini-ikäinen tyttö, jotka matkasivat samassa autossa.

Lisäksi kolmen henkilöauton turmassa loukkaantuivat vakavasti keski-ikäinen nainen ja 10-vuotias poika. Kolmannen henkilöauton kuljettajana toiminut nainen ei loukkaantunut, kertoo Äänekosken päivystävä palomestari Toni Jurmu.

Jurmun mukaan onnettomuuspaikka sijaitsee noin seitsemän kilometriä Konneveden keskustasta Suolahteen päin. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuspaikalla tehtävien pelastus- ja raivaustöiden vuoksi. Jurmu arvioi noin varttia yli kolme päivällä, että tie pysyy liikenteeltä suljettuna ainakin puolesta tunnista tuntiin.

Henkilöautoille on järjestetty kiertotie Hytöläntien kautta. Raskaille ajoneuvoille ei ole kiertotietä.

Pelastuslaitoksen mukaan poliisi tiedottaa turman syystä myöhemmin.

– Isot energiat ovat olleet kyseessä, tällä tiellä on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Tässä on loivasti kääntyvä mutka. Keliolosuhteista sen verran, että asvaltti on hieman märkä, Jurmu sanoo.

Turma tapahtui hieman kello puoli kahden jälkeen iltapäivällä.

