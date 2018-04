Keski-Suomessa Konnevedellä on sattunut vakava liikenneturma, jossa on kuollut kaksi ihmistä ja loukkaantunut vakavasti kolme ihmistä, kertoo pelastuslaitos. Turmassa oli osallisena kolme henkilöautoa.

Pelastuslaitoksen mukaan turma tapahtui Sumiaisten ja Konneveden välillä tiellä 69 hieman kello puoli kahden jälkeen iltapäivällä. Tie on poikki, ja pelastustoimet ovat käynnissä paikalla.

STT

Kuvat: