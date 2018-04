Keskisuomalainen: Kaikki valvonta- ja hälytystehtävissä toimivat poliisit ovat saamassa haalarikamerat

Poliisi alkaa käyttää haalarikameroita koko maassa, ja niitä hankitaan lisää jo tänä vuonna, kertoo Keskisuomalainen.

Tavoitteena on, että kaikki kentällä valvonta- ja hälytystoiminnassa työskentelevät poliisit varustetaan haalarikameroilla.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan tekniikan hyödyntämisessä on syytä edetä nopeasti. Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta sanoo, että hankintoja on tarkoitus päästä tekemään jo tänä vuonna.

Tällä hetkellä poliisilla on koekäytössä 30 kameraa Helsingin poliisilaitoksella. Kameran on havaittu kohentavan poliisin työturvallisuutta ja vähentävän poliisin kohtaamaa niskurointia. Kameraan saattaa myös tallentua rikoksen todistusaineistoa.

STT