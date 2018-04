Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska valottaa jatkosuunnitelmiaan aamupäivällä

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska kertoo jatkosuunnitelmistaan aamupäivällä tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Keskustan sisällä on ollut tyytymättömyyttä Ovaskan johtamistapaan. Mahdollista on, että puoluesihteeri voi vaihtua kesäkuun puoluekokouksessa Sotkamossa.

Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jirka Hakala ilmoittautui viime kuussa Ovaskan haastajaksi puoluesihteerin tehtävään. Hakala on aiemmin toiminut muun muassa poliittisena suunnittelijana puoluetoimistolla.

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä on kommentoinut puoluesihteeriasiaa niukkasanaisesti.

– Puoluekokouksessa yleensä äänestetään kaikista paikoista. Niin nytkin. Puheenjohtajana en ole koskaan ottanut kantaa kenenkään puolesta tai ketään vastaan, Sipilä sanoi viime kuussa.

Keskustan puoluekokous pidetään Sotkamossa Kainuussa 8.-10. kesäkuuta.

STT