Keskustan puoluesihteeri Ovaska ei hae jatkoa – ehdolle ilmoittautunut kaksi muuta

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska ei pyri jatkokaudelle Sotkamon puoluekokouksessa. Ovaska kertoi päätöksestään puoluetoimistolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Hän perustelee päätöstään sanomalla, että hänen tavoitteensa omalla kaudellaan ovat pääosin toteutuneet, mutta nyt puolueen edessä on uudistuksia, jotka vaativat laajan kentän tuen. Hänen mukaansa tavoite lähteä luottamuksen arvoisena vaaleihin ei ole toteutunut.

– Koen, että nämä syyt on niin painavia, että annetaan tilaa uusille tekijöille.

Ovaska sanoo harkinneensa päätöstään erittäin huolellisesti ja kertoo sen olleen erittäin vaikea.

– Olen saanut puolueelta paljon ja olen siitä erittäin kiitollinen.

Puoluesihteerikisaan on lähtenyt tähän mennessä kaksi ehdokasta. Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jirka Hakala ilmoittautui viime kuussa Ovaskan haastajaksi puoluesihteerin tehtävään. Hakala on aiemmin toiminut muun muassa poliittisena suunnittelijana puoluetoimistolla.

Lisäksi kisaan on lähdössä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) erityisavustaja Riikka Pirkkalainen, joka ilmoitti aikeistaan tänään. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa eduskunta-avustajana, erityisavustajana Euroopan parlamentissa ja keskustan Pohjois-Savon piirin puheenjohtajana.

– Minulla on hirveä tahto tähän tehtävään. Olen keskusta-akatemian kasvatti, sillä olen käynyt läpi kaikki keskustan järjestötasot aina paikallisyhdistyksestä puoluehallitukseen. Minulla on vahva käsitys keskustasta kokonaisuutena, Pirkkalainen perusteli ehdokkuuttaan Ylelle.

Puoluesihteerivaalien järjestäminen varmistui Pirkkalaisen ilmoituksen myötä. Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä on kommentoinut puoluesihteeriasiaa aiemmin niukkasanaisesti.

– Puoluekokouksessa yleensä äänestetään kaikista paikoista. Niin nytkin. Puheenjohtajana en ole koskaan ottanut kantaa kenenkään puolesta tai ketään vastaan, Sipilä sanoi viime kuussa.

Keskustan puoluekokous pidetään Sotkamossa Kainuussa 8.-10. kesäkuuta.

