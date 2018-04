Keskustan puoluesihteeri Ovaskalla jo kaksi haastajaa – Riikka Pirkkalainen lähtee Ylen mukaan ehdolle

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska kertoo jatkosuunnitelmistaan aamupäivällä tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Keskustan sisällä on ollut tyytymättömyyttä Ovaskan johtamistapaan. Mahdollista on, että puoluesihteeri voi vaihtua kesäkuun puoluekokouksessa Sotkamossa.

Keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jirka Hakala ilmoittautui viime kuussa Ovaskan haastajaksi puoluesihteerin tehtävään. Hakala on aiemmin toiminut muun muassa poliittisena suunnittelijana puoluetoimistolla.

Puoluesihteerikisaan on Ylen mukaan lähdössä myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) erityisavustaja Riikka Pirkkalainen. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa eduskunta-avustajana, erityisavustajana Euroopan parlamentissa ja keskustan Pohjois-Savon piirin puheenjohtajana.

– Minulla on hirveä tahto tähän tehtävään. Olen keskusta-akatemian kasvatti, sillä olen käynyt läpi kaikki keskustan järjestötasot aina paikallisyhdistyksestä puoluehallitukseen. Minulla on vahva käsitys keskustasta kokonaisuutena, Pirkkalainen perustelee ehdokkuuttaan Ylelle.

Puoluesihteerivaalien järjestäminen varmistui Pirkkalaisen ilmoituksen myötä. Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä on kommentoinut puoluesihteeriasiaa aiemmin niukkasanaisesti.

– Puoluekokouksessa yleensä äänestetään kaikista paikoista. Niin nytkin. Puheenjohtajana en ole koskaan ottanut kantaa kenenkään puolesta tai ketään vastaan, Sipilä sanoi viime kuussa.

Keskustan puoluekokous pidetään Sotkamossa Kainuussa 8.-10. kesäkuuta.

