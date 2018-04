Keskustan puoluevaltuuston kokous alkaa – sääntöihin tulossa Väyrys-pykälä

Keskustan puoluevaltuusto aloittaa tänään kaksipäiväisen kokouksensa Lahdessa. Esillä on muun muassa muutosesitys keskustan sääntöihin. Muutos estäisi eurokansanedustaja Paavo Väyrysen ehdokkuuden puheenjohtajavaalissa kesäkuun puoluekokouksessa.

Väyrynen ilmoitti eilen, että hän luopuu ehdokkuudesta. Vaihtoehtona on hänen mukaansa jatkaa perustamassaan kansalaispuolueessa, josta hän kertoi eroavansa runsas viikko sitten. Väyrynen kertoi keskustelleensa pääministeri Juha Sipilän kanssa aikeistaan.

Muutosesitys estäisi puheenjohtajaehdokkuuden henkilöltä, joka on ollut toisen puolueen jäsen puoluekokousta edeltävän vuoden aikana.

Lopullisen ratkaisun sääntömuutoksesta tekee keskustan puoluekokous ja menettelytapavaliokunta.

Väyrynen kertoi eilen myös, että hän on valmis harkitsemaan ehdokkuutta puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Sipilä ei kommentoinut eilen Väyrysen aikeita.

Väyrys-pykälän lisäksi puoluevaltuusto käsittelee muun muassa maakunta- ja europarlamenttivaaleihin liittyviä asioita.

STT