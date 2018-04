Keva: Julkinen työterveysyhtiö kiinnostaa kuntia – ratkaisuja toukokuussa

Julkisen sektorin työterveysyhtiön perustaminen on herättänyt paljon kiinnostusta sairaanhoitopiireissä ja kunnissa, kertoo työeläkeyhtiö Kevan johtajaylilääkäri Tapio Ropponen.

– Paljon on ollut kiinnostusta, ja on katsottu, että tämä on hyvin tarpeellinen ja mielenkiintoinen hanke, Ropponen sanoo.

Ropposen mukaan kunnissa on herännyt paljon kysymyksiä, miten julkinen työterveyshuolto sote-uudistuksen jälkeen järjestetään.

– Sitten on vain lähdetty selvittämään tätä mahdollisuutta.

Julkisomisteinen yhtiö hoitaisi pelkästään julkisen sektorin työterveyspalveluja, eikä palveluja myytäisi muualle.

Ropposen mukaan laajoja juridisia ja taloudellisia selvityksiä yhtiön perustamiseksi on tehty. Tällä hetkellä mitään sitoumuksia ei kuitenkaan ole suuntaan eikä toiseen.

– Meillä on ollut tähtäimessä, että tämän kevään aikana toukokuun loppuun mennessä tehdään ratkaisuja. Katsotaan, että onko tässä riittävän laajaa pohjaa ja edellytyksiä lähteä viemään yhtiötä eteenpäin, Ropponen kertoo.

– Tämän kevään aikana katsotaan kortit läpi.

