Kevään lämpöaalto on käynnistänyt kelirikkokauden, josta Liikenneviraston arvion mukaan on tulossa pahin 15 vuoteen.

Kelirikot näkyvät sorateillä, joiden pinnat pehmenevät ja kantavuus heikentyy. Sorateiden painorajoituksia on asetettu yli 2 000 tiekilometrille ympäri maata, ja määrän odotetaan kasvavan.

Kelirikot ovat tavanomaisesti Keski- ja Pohjois-Suomen ongelma. Tänä vuonna ongelma koskettaa miltei koko maata.

STT