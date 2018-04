Kevät tulee tekemällä

Vaikka jää peittää vielä mökkirantoja, monella on mielessä mökin kevättyöt.

Talviasuttavassa tarkenee kyllä. Ehkä lautamökissäkin, jos vain päiväseltään käy ja juo termospullosta kahvit pihamaalla tuulensuojaisassa paikassa.

Suomalaiset ovat mökkikansaa. Mökkejä on noin puoli miljoonaa.

Veneitä on vielä enemmän, yli miljoona. Osa niistä on mökkirannassa, osa telakkarannassa, osa kotipihassa. Niidenkin pressuja pitäisi pian päästä raottelemaan.

Kevät on monelle aktiivisen puuhastelun aikaa. Samalla elämänpiirikin saattaa laventua.

Kun naapuri leikkaa omenapuita, keskustelun saa liikkeelle oksasaksien ominaisuuksista. Jos leikattuja versoja jättää maahan, pääsee puhumaan rusakoista.

Mökille saattaa tulla toinen tai kolmaskin sukupolvi. Kun kulkee tarkasti mökkitöiden tasapuolisen jaon miinakentällä, luvassa voi olla lämminhenkisiä ylisukupolvisia kesäpäiviä.

Mökeissä on usein neliöitäkin melko vähän. Keskimäärin 48, tietää Tilastokeskus. Näissä neliöissä vietetään vaihteleva määrä vuorokausia. Iäkkäät ovat useammin viikkoja, nuoremmat päiviä. Täytyy pyrkiä sopuun.

Veneissä tilaa on vielä vähemmän, mutta horisontti luo tilantunnetta.

Kevät ja mökkikausi tulevat tekemällä. Suomalaisen Työn Liitto teetti kaksi vuotta sitten tutkimuksen suomalaisesta mökkikulttuurista.

Kävi ilmi, että hyvin suuri osa mökin pihatöistä, terassi- ja laiturirakennelmista ja mökin sisätöistä tehtiin itse tai talkooporukalla. Jopa vaativat katto- ja ulkoverhoustyöt tehdään enimmäkseen itse. Ainoastaan jätevesiremonteissa prosentit kääntyivät niin, että ulkopuolisilla teetetään enemmistö.

Kun tutkimus jakoi suomalaisia erilaisiin mökkeilijäpersooniin, rentoutujat-luokkaan päätyi vain 11 prosenttia vastaajista.

Ehkä luokittelu ontui, koska rentoutujiin valikoituivat etenkin huoltohommiin huolettomasti suhtautuvat henkilöt. Puolipakolliset mökkihommat voivat hyvinkin olla monelle rentoa arjen ja talven vastapainoa.