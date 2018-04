Kevätseuranta: leskenlehtiä ja hyönteisiä

Leskenlehtiä ja hyönteisiä on jo kertynyt Luonto-Liiton kevätseurannan aikana. Kevään merkit olivat vielä vähissä pääsiäisviikonloppuna, jolle osui kolmas kevätseurannan havainnointiviikonloppu.

Leskenlehtihavainnoista toistaiseksi tämän kevään pohjoisin kukkiva leskenlehti on havaittu Jämsässä.

Hyisistä öistä ja aamuista huolimatta auringon lämmittämillä paikoilla havaittiin myös hyönteisiä. Kekomuurahaisia liikkui pesän ulkopuolella ja ensimmäiset seitsenpistepirkotkin nähtiin eteläisessä Suomessa.

Lintujen kevätmuuton käynnistyminen on ollut kylmästä johtuen kankeaa. Kurkia nähtiin keskimääräiseen kevääseen nähden vähän, ja kaikki kurkihavainnot keskittyivät eteläiseen Suomeen.

Sen sijaan laulujoutsenesta saatiin pääsiäisenä jo varsin runsaasti havaintoja: noin 70 havainnoitsijaa oli ilmoittanut laulujoutsenhavainnon viikonlopulta. Muutama naurulokki ja töyhtöhyyppiäkin osui havainnoitsijoiden kiikareihin.

Seuraavaksi voidaan odottaa havaintoja esimerkiksi kimalaisista ja sisiliskoista. Huhtikuussa myös siilit heräilevät horroksesta. Siilikannan arvioidaan Suomessa pienentyneen, ja toivommekin siilien erityistarkkailua ja havaintojen ilmoittamista erityisesti Pohjois-Suomesta.

Luonto-Liiton Kevätseurannassa tarkkaillaan kevään etenemistä keväisten eläin- ja kasvilajien avulla.

Kevättä tarkkaillaan joka toinen viikonloppu aina 9.–10.6. asti. Havainnot tallentuvat Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan, josta ne ovat saatavilla tutkimuskäyttöön.

Havainnot ilmoitetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.kevatseuranta.fi.